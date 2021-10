Promozione, Girone A: big match per il Fornovo Medesano, scontro salvezza per la Viarolese

Settimana giornata del Girone A di Promozione piena di impegni interessanti per le parmensi. La giornata si aprirà con l’anticipo del sabato alle 20,30 tra le piacentine Pontenurese e Alsenese: la prima arriva da una vittoria contro il Fiore Pallavicino e si trova a metà classifica mentre la seconda arriva da una pareggio nel match d’alta classifica contro la Bobbiese e staziona al secondo posto con 14 punti. Domenica si giocheranno le altre partite regolarmente alle 15,30 e il Fornovo Medesano avrà il compito di provare a fermare la capolista Bobbiese dopo aver pareggiato la scorsa settimana contro Il Cervo. Quest’ultimo andrà ospite della Langhiranese, uscita sconfitta contro il Vigolo Marchese, per dare vita ad uno dei derby di giornata.

Derby anche tra Noceto e Tonnotto, due società che hanno grandi ambizioni e che sono rimaste un po’ attardate in classifica rispetto alle prime. Il Carignano, che con la vittoria della scorsa settimana sulla Viarolese si è portato al terzo posto, andrà in casa della Gotico Garibaldina che arriva dalla sconfitta contro il Tonnotto. Il Fiore Pallavicino ha un disperato bisogno di punti e avrà il difficile compito di andare a conquistarne in casa del Castellana Fontana. Infine la Viarolese, ancora ferma ad un punto, avrà uno scontro salvezza fondamentale contro il Vigolo Marchese.