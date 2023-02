Promozione, Team Traversetolo: "Mister Volpi non è più l'allenatore"

Matteo Volpi è stato esonerato. L’ormai ex allenatore del Team Traversetolo ha avuto un colloquio con la società durante il quale è emerso il bisogno di provare a cambiare. I rosanero sono attualmente ultimi nel Girone A di Promozione dopo aver fatto il saldo di categoria lo scorso anno.

“Dopo una chiacchierata, una delle tante, stavolta è emersa una cosa che mai avremmo voluto affrontare. Mister Matteo Volpi non è più l’allenatore del Team Traversetolo. Uno scambio di vedute, una presa di coscienza della situazione, un ragionamento fatto tra adulti, tra persone di sport si è deciso di interrompere il cammino alla guida della formazione rosanero”, inizia così il comunicato della società che prosegue poi con toni di grande incertezza e dispiacere per questa decisione.

“Non lo so se in questi casi si dice è andata cosi a me non piace dirlo, non so se la scelta fatta è quella giusta, a 24 ore dalla decisione presa sono moltissimi i dubbi e pochissime le certezze. Una cosa però la so, qualunque cosa succeda per me resterai sempre mister ed avrai sempre tutta la mia stima, la mia considerazione ed il mio incondizionato affetto. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per tutti in questi anni, nessuno potrà mai scalfirlo”, conclude il Presidente Luca Prampolini congiuntamente al resto della società.