Promozione, Girone A: Viarolese e Pallavicino si affrontano per conquistare i primi punti

Il Fornovo ospita il Tonnotto per una delle partite più interessanti di giornata; Carignano e Noceto vogliono rimanere in testa

Arriva la terza giornata di campionato per le otto parmensi impegnate nel Girone A di Promozione. Solo due questa settimana i derby in programma, a partire da Fornovo Medesano-Tonnotto San Secondo, partita che si annuncia combattuta e aperta tra due squadre che hanno avuto fino ad ora risultati alterni: una vittoria e una sconfitta a testa infatti per le due parmensi che sono partite forte alla prima giornata per poi avere una battuta d’arresto alla seconda, in particolare gli ospiti che hanno subito quattro reti in casa dall’Alsenese.

L’altro scontro fra parmensi sarà Viarolese-Fiore Pallavicino: in questo caso la lotta sarà feroce perché entrambe le squadre arrivano da due sconfitte e si trovano in fondo alla classifica con zero punti insieme a Vigolo Marchese e Pontenurese. Andrà in casa dell’Alsenese invece il Carignano che è reduce dall’esaltante passaggio del turno in Coppa Italia ai danni di una corazzata di Eccellenza, il Nibbiano&Valtidone, e che in campionato ha già conquistato due vittorie che valgono la testa della classifica a punteggio pieno; gli avversari, oltre alla vittoria contro il Tonnotto, hanno realizzato un pareggio nella prima giornata contro Il Cervo. Quest’ultimo domani andrà ospite della Pontenurese dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro la Bobbiese.

La Langhiranese, forte dell’ultima vittoria proprio contro la Pontenurese, andrà a cercare conferme in casa del Castellana Fontana che ha avuto la meglio nello scorso match contro il Fornovo Medesano. Infine il Noceto, che guida la classifica insieme a Carignano e Bobbiese, ma che ha il primato per quanto riguarda i gol realizzati (ben 8 in due partite), è atteso in casa dei piacentini del Gotico Garibaldina, squadra che ha vinto nel derby della scorsa settimana in casa del Vigolo Marchese. Il settimo match in programma domani è il derby piacentino tra Bobbiese e Vigolo Marchese.