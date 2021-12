Promozione, Girone A: big match Tonnotto-Carignano in anticipo, testacoda per la Viarolese

Si apre con uno scontro diretto avvincete a dire poso l’ultima giornata del girone di andata del Girone A di Promozione: sabato alle 15,00 andrà infatti in scena Tonnotto San Secondo-Carignano, ovvero la prima contro la quarta, separate solo da due punti e in arrivo da due belle vittorie nella scorsa giornata rispettivamente con Bobbiese e Il Cervo. I piacentini, che sono stati a lungo in testa alla classifica e che ora si trovano al quinto posto, saranno ospiti domenica alle 14,30, di un Noceto che insegue il gruppo delle prime ma non riesce a staccarsi dalla metà della classifica.

Testacoda per la Viarolese che, dall’ultimo posto in classifica con ancora un solo punto, dovrà andare in casa della seconda capolista, il Castellana Fontana, per cercare un’impresa che permetterebbe di chiudere al meglio la prima parte di stagione e darebbe la spinta per cominciare bene la seconda parte. Anche la Langhiranese cerca l’impresa, ma lo fa tra le mura di casa contro la terza in classifica, l’Alsenese, che arriva dal pareggio contro il Noceto.

Derby che assegnerà punti salvezza pesanti tra Il Cervo e il Fiore Pallavicino, mentre il Fornovo Medesano, dopo una bella vittoria in rimonta, andrà in casa del Vigolo Marchese che sta lottando per uscire dalla zona play out. Infine domenica si giocherà anche il derby piacentino tra Gotico Garibaldina e Pontenurese.