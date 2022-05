Promozione, Girone A: ultimi assalti alla vetta per il Tonnotto, scontro diretto per il Noceto

Giornata decisiva per il Girone A di Promozione quando in palio ci sono solamente sei punti e tutto deve essere ancora deciso in chiave promozione, mentre nelle zone basse potrebbero arrivare verdetti definitivi per quanto riguarda i play out.

La capolista Castellana Fontana ospiterà una Pontenurese già salva e senza più obiettivi, mentre il Tonnotto, che segue a due punti la vetta, giocherà in casa contro una Bobbiese in piena lotta per aggiudicarsi i play off. Altro match chiave in ottica spareggi promozione sarà lo scontro diretto tra Noceto e Alsenese che sono ora quinta e sesta separate solo da due punti.

Il Carignano, che vuole mantenere la terza posizione, sarà impegnata in casa del Cervo che ha ottenuto la salvezza matematica domenica scorsa. Nelle parti bassi invece la Langhiranese cercherà di aggiudicarsi l’unico play out a disposizione giocando contro la Viarolese ormai retrocessa da tempo.

Scontro diretto poi tra Vigolo Marchese che ora giocherebbe il play out e il Fiore Pallavicino che ha l’ultima chiamata per non retrocedere direttamente in Prima Categoria. Si giocherà invece solo per il divertimento tra Gotico Garibaldina e Futura Fornovo Medesano che sono già salve e separate solo da un punto.