Promozione, Girone A: tutti derby in questo turno

Comincia con l’anticipo tra Il Cervo e Tonnotto San Secondo il ventiduesimo turno del Girone A di Promozione. I padroni di casa stanno cercando di mantenersi fuori dalla zona play off, mentre i tuttineri devono cercare di rientrare sul Castellana Fontana che domenica scorsa ha messo quattro punti di distacco tra la testa della classifica e il secondo posto occupato dai parmensi. Domenica i piacentini giocheranno un derby in casa della Bobbiese che è saldamente dentro alla zona play off.

Sono solo derby in questa giornata e nello specifico si proseguirà con Alsenese-Gotico Garibaldina e Vigolo Marchese-Pontenurese, per quanto riguarda le squadre della provincia di Piacenza. Tra le parmensi invece si giocheranno Carignano-Langhiranese, con i giallorossi che vogliono mantenere il terzo posto mentre i grigiorossi sono ormai condannati ai play out e hanno l’unico obiettivo di mantenere il terzultimo posto senza farsi sorpassare dal Fiore Pallavicino che ospiterà domenica il Noceto, desideroso di rientrare nella lotta dei primi cinque. Infine la Viarolese, dall’ultimo posto con soli quattro punti, ospiterà il Fornovo Medesano che sta lottando per non entrare nella zona rossa.