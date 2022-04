Promozione, Girone A: attesi domani altri verdetti per le parmensi

Giornate decisive ormai per il campionato di Promozione che è arrivato al terzultimo turno e che ha già visto alcuni verdetti prendere forma. Il Fornovo Medesano, per esempio, ha ottenuto la salvezza diretta, non potendo più arrivare a meno di sette punti dalla penultima o dalla terzultima, chiunque esse siano. La squadra del presidente Squeri giocherà finalmente a cuor leggero dopo un campionato ad un buon livello e affronterà la trasferta di Pontenure, contro una squadra che invece sta ancora lottando per la salvezza.

Match importantissimo per Il Cervo che sarà impegnato nello scontro diretto in casa del Vigolo Marchese e che potrebbe conquistare la salvezza già domani, a seconda dei risultati che arriveranno sugli altri campi, in particolare tra Bobbiese e Langhiranese, una impegnata a rimanere nella zona play off e l’altra che cerca di tenersi stretta la possibilità di giocare i play out senza far aumentare il divario con la quartultima, il Vigolo Marchese.

A cercare di rimanere aggrappato alla possibilità di giocare i play out c’è anche il Fiore Pallavicino che però, se dovesse perdere domani, dovrebbe dire addio alla salvezza e sarebbe retrocesso. Retrocessa già da tempo la Viarolese che giocherà in casa contro la Gotico Garibaldina a cui manca pochissimo per poter festeggiare la salvezza.

Per quanto riguarda invece i piani alti della classifica, domani ci sarà da divertirsi perché sono tutti incrociati gli incontri: la capolista Castellana Fontana andrà a giocare in casa dell’Alsenese che ha l’ultima chiamata per cercare di tornare dentro ai play off; il Tonnotto San Secondo spera in un passo falso dei piacentini per provare a sorpassarli e giocherà in casa del Fiore Pallavicino; infine di grande importanza è anche il derby tra Carignano e Noceto, separate solo da un punto nella lotta per centrare i play off.