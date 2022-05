Promozione, Girone B: Terme Monticelli torna alla sconfitta, Sorbolo sempre peggio

E’ tornato alla sconfitta dopo oltre quattro mesi il Terme Monticelli che ha interrotto così la lunga striscia positiva di pareggi e soprattuto vittorie che durava dal 20 febbraio, ovvero dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta natalizia, allungata dalla situazione Covid. I biancocelesti non hanno potuto così festeggiare la vittoria matematica e sono rimasti ormai tagliati fuori dai play off che sembrano poter essere a portata di mano.

La sconfitta è arrivata tra le mura amiche per mano di un Brescello che aveva bisogno di punti salvezza pesanti e che si è portato ad un solo punto dai termali, ora quinti in classifica, ma troppo distanti dalla seconda per poter giocare i play off. Sconfitta anche per il Sorbolo che era già retrocesso e che non sembra più riuscire a trovare la via per fare qualche punto per chiudere in maniera meno amara questa annata difficile.

I rossoblù hanno perso contro il Luzzara, penultimo, che attualmente sarebbe retrocesso direttamente insieme ai parmensi, ma che può nutrire ancora una piccola speranza di giocarsi i play out, ora previsti solo tra Montecchio e Guastalla. Ancora viva la lotta in testa alla classifica dove Boretto e Fabbrico sono separate solo da un punto e dove l’unico play off che si giocherebbe attualmente sarebbe quello tra Riese e Scandianese Casalgrandese, con il Fabbrico che passerebbe direttamente alla finale, avendo nove punti sul Terme Monticelli quinto.

I risultati di ieri hanno visto il Boretto sconfitto in casa dalla Riese, il Castellarano pure battuto a domicilio dal Guastalla, mentre Montecchio e Baiso Secchia hanno pareggiato per 1-1. L’unica a vincere tra le mura amiche è stata il Luzzara, perché anche Vezzano e Vianese hanno perso in casa rispettivamente contro Scandianese Casalgrandese e Fabbrico.