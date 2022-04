Promozione, Girone B: il Terme Monticelli esce dai play out, male il Sorbolo

Grande giornata per il Terme Monticelli che, battendo per 2-0 la capolista Boretto, si è portato finalmente fuori dalla zona play out, dopo una lunga rincorsa, approfittando della sconfitta del Montecchio, che è stato sorpassato, in casa del Castellarano. La lotta è ancora molto aperta, con il Brescello che ha vinto sul Vezzano e la Vianese che si è imposta in casa della Scandianese Casalgrandese.

Successo anche del Baiso Secchia che ha fermato la seconda in classifica, il Fabbrico, che non è quindi riuscito a sorpassare il Boretto. Nell’anticipo del sabato ha vinto anche il Luzzara sul Guastalla e si è allontanato ancora di più dal Sorbolo che invece ha perso per 2-1 in casa della Riese ed è rimasto a nove punti, otto in meno delle penultima, con ancora cinque gare da giocare.