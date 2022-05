Promozione, Girone B: Terme Monticelli salvo, il Sorbolo mette in difficoltà la capolista

E’ arrivata con un turno di anticipo la salvezza per il Terme Monticelli che, pareggiando contro il Baiso Secchia, ha messo in cascina punti a sufficienza per non rischiare di dover chiudere la stagione ai play out. Anche la Vianese ha conquistato ieri la salvezza vincendo per 4-0 contro il Luzzara già retrocesso. Gli spareggi, ad oggi, si giocherebbero tra Guastalla e Castellarano, ma solo dopo l’ultima giornata si avrà il verdetto definitivo.

Già retrocesso invece il Sorbolo che è andato vicinissimo ieri a fare lo sgambetto alla capolista Boretto che ha trovato la vittoria solo in rimonta e nel recupero, riuscendo così a rimanere davanti al Fabbrico che ha vinto in casa contro il Vezzano. Sugli altri campi il Guastalla ha pareggiato contro il Brescello, mentre la Riese ha perso in casa contro il Castellarano. Infine tra Scandianese Casalgrande e Montecchio è finita 0-2.