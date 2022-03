Promozione, Girone B: sogno salvezza sempre più vicino per il Terme Monticelli, male il Sorbolo

Rimane invariata la posizione del Sorbolo, ma le partite cominciano a scarseggiare e recuperare potrebbe essere un’impresa impossibile. I rossoblù sono usciti sconfitti dopo una partita molto combattuta contro la Scandianese Casalgrandese e sono rimasti ultimi in classifica con nove punti, sempre cinque in meno rispetto alla penultima (il Luzzara, ieri sconfitto dal Baiso Secchia) quando mancano sei gare alla fine del campionato.

A salire si trovano nell’ordine il Guastalla, che ha pareggiato ieri sul campo del Vezzano, e il Brescello, sconfitto dal Boretto. In quintultima posizione è invece salito con merito il Terme Monticelli che sta vivendo un 2022 favoloso, dopo un 2021 terribile. Con quattro vittorie e un pareggio, i biancocelesti si sono portati ad un solo punto dalla sestultima, il Castellarano, che ieri ha perso in casa della Vianese. Infine, nelle parti alte della classifica, Fabbrico e Riese hanno pareggiato per 1-1.