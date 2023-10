Promozione, Girone B: gol a raffica nella nona giornata

Giornata ricca di gol nel Girone A di Promozione, con addirittura 11 reti segnate tra Carignano e Campagnola. Ad avere la meglio sono stati i giallorossi parmensi che hanno vinto per 6-5 al termine di una partita combattutissima e piena di colpi di scena. Quattro le reti nel primo tempo, di cui tre per i padroni di casa, mentre nella ripresa scadenti Jorge Sgro e Alla per gli ospiti, ma non basta.

Vittoria esterna invece per il Noceto che si è imposto sul campo del Carpaneto Chero per 3-1 con la doppietta su rigore di Cazzato e la rete all’87’ di Perlaza, mentre per i padroni di casa è andato in rete Peretti. Sette gol anche nel match tra Fornovo Medesano e Castellana Fontana.

La FFM ha trovato i tre punti grazie ad una rete di Traore al 92’ quando sembrava che il match dovesse terminare sul 3-3. Vittoria anche per il Felino che tra le mura amiche ha vinto per 2-1 contro la Sarmatese, mentre Il Cervo è uscito sconfitto per 2-0 dal campo della capolista Gotico Garibaldina.

Pareggio infine per il Real Sala Baganza che ha fatto 1-1 in casa contro la Riese. Sugli latri campi è finita 4-3 tra Alsenese e Boretto, il Luzzara ha vinto 3-0 contro la Sammartinese e la Bobbiese ha vinto per 1-0 sul campo della Pontenurese.