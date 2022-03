Promozione, Girone B: derby per Terme Monticelli e Sorbolo

È ora di derby per le due parmensi del Girone B di Promozione, impegnate domenica alle 14,30. Terme Monticelli e Sorbolo si sfideranno in uno scontro salvezza importantissimo, dopo un avvio di 2022 convincente da parte di entrambe che, dopo aver chiuso malissimo il 2021, hanno trovato quattro punti in due partite. Ora i biancocelesti sono terzultimo a sole quattro lunghezze dalla salvezza diretta, mentre i rossoblù sono sempre ultimi con nove punti, solo cinque dalla penultima e quindi dalla possibilità di giocare i play out. Le altre sfide di giornata saranno Guastalla-Riese nell’anticipo di sabato alle 18, mentre domenica alle 14,30 andranno in scena Baiso Secchia-Vianese, Boretto-Vezzano, Castellarano-Fabbrico, Montecchio-Luzzara e Brescello-Scandianese Casalgrandese.