Promozione, Girone B: Terme Monticelli in casa contro Baiso Secchia, Sorbolo trasferta complicata a Boretto

Ancora un match complicato per il Sorbolo nella dodicesima giornata del Girone B di Promozione: i rossoblù saranno infatti ospiti della seconda in classifica, il Boretto, che arriva dalla vittoria contro la Riese, mentre i parmensi sono reduci dall’ennesima sconfitta contro il Luzzara. Il Terme Monticelli dovrà dare continuità al pareggio ottenuto nell’anticipo della scorsa giornata contro il Brescello e giocherà domenica contro il Baiso Secchia che vuole restare dentro alla zona play off dopo il pareggio contro il Montecchio. Le altre gare di giornata saranno Montecchio-Scandianese Casalgrandese (anticipo del sabato alle 17,30), Castellarano-Riese, Luzzara-Vianese, Brescello-Guastalla e Vezzano-Fabbrico.