Promozione, Girone B: questa sera in campo il Sorbolo

Anticipo nell’ottava giornata per il Sorbolo che giocherà questa sera in casa contro la Riese. I rossoblù sono a caccia di punti importanti dopo la sconfitta in casa della Scandianese Casalgrandese, mentre i reggiani hanno perso la testa della classifica perdendo contro il Fabbrico e vogliono riconquistarla. In campo domani alle 14,30 (nuovo orario invernale) il Terme Monticelli che andrà in casa del Boretto per cercare di rialzarsi dopo la sconfitta subita in casa contro il Montecchio. Le altre partite di giornata saranno lo scontro al vertice Fabbrico-Baiso Secchia, gli scontri salvezza Luzzara-Guastalla e Vezzano-Brescello, Montecchio-Castellarano entrambe a metà classifica, infine il fanalino di coda Vianese affronterà la Scandianese Casalgrandese.