Promozione, Girone B: buon punto per il Terme Monticelli, il Sorbolo perde ancora

Pareggio per 2-2 tra le capolista Fabbrico e Baiso Secchia, ne approfitta la Riese che vince nell’anticipo in casa del Sorbolo per 2-4 e le raggiunge in vetta. I parmensi finiscono invece ultimi in classifica in solitaria, staccati di un punto dal Luzzara che ha pareggiato nello scontro diretto contro il Guastalla. Buon punto invece per il Terme Monticelli che riesce a pareggiare in casa del Boretto (ora secondo in classifica con 16 punti) e rimane appena sopra alla zona Play Off, avvicinato da Vianese e Brescello che vincono rispettivamente contro Scandianese Casalgrandese e Vezzano. Fa un bel salto in avanti il Montecchio che sale a 14 punti, alle spalle del Boretto, dopo la vittoria ottenuta contro il Castellarano che rimane invece a metà classifica.