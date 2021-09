Due parmensi nel Girone B di Promozione che partirà domani alle 15.30: per il Sorbolo prima trasferta, giocherà in casa il Terme Monticelli

Saranno solamente due le squadre della provincia di Parma a prendere parte al Girone B del campionato di Promozione. Partirà in trasferta ildi mister Groppi che giocherà la prima di campionato domani alle 15.30 in casa dei reggiani del Castellarano. Impegno casalingo invece per ilche ospiterà la Scandianese Casalgrandese al ‘Riva’. Tutti derby reggiani per le altre partite del girone: Boretto-Luzzara, Guastalla-Baiso Secchia, Montecchio-Fabbrico, Brescello-Riese e Vezzano-Vianese.