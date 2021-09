Tornano in campo Terme Monticelli e Sorbolo domani, alle 15.30, per il secondo turno del campionato di Promozione, Girone B. I biancazzurri arrivano dalla sconfitta casalinga contro la Scandianese Casalgrandese che ha portato, insieme ad altri fattori, ad un terremoto interno. Lunedì sono arrivate infatti le dimissioni diche è stato sostituito con Liperoti e il suo vice Vincenzo Iaquinta. Domani, sotto la guida del nuovo staff, la squadra di Monticelli andrà in trasferta in casa della Riese che domenica scorsa ha pareggiato per 1-1 a Brescello. Ilinvece cerca riscatto dopo l’incredibile risultato di 5-4 in casa del Castellarano e lo farà ospitando il Montecchio che arriva a sua volta da una sconfitta contro il Fabbrico. Le altre gare di giornata saranno Baiso Secchia-Brescello, Fabbrico-Boretto, Luzzara-Vezzano, Scandianese Casalgrandese-Castellarano e Vianese-Guastalla.