Alla quarta giornata del Girone B di Promozione arriva il derby tra le due parmensi: il Sorbolo ospiterà infatti alle 15.30 il Terme Monticelli per dare vita all’unico scontro tra squadre della provincia di Parma di questo girone. I rossoblù arrivano dalla prima vittoria in campionato, ottenuta in trasferta ai danni del Brescello, mentre i biancoazzurri hanno conquistato il primo punto in classifica proprio la scorsa domenica nel match casalingo contro il Fabbrico.

Il risultato di questo derby sarà importante in ottica salvezza. Le altre sfide di giornata sono il big match tra prima e seconda in classifica Fabbrico-Castellarano, poi Luzzara-Montecchio, Riese-Guastalla, Scandianese Casalgrandese-Brescello, Vezzano-Boretto e Vianese-Baiso Secchia.