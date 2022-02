Promozione, Girone B: comincia la rincorsa verso la salvezza per Sorbolo e Terme Monticelli

Tornano in campo domani per il recupero della quattordicesima giornata le due parmensi del Girone B di Promozione che devono ripartire in questo 2022 alla ricerca della salvezza che sembra ora molto lontana, in particolare per il Sorbolo che ha chiuso il 2021 all’ultimo posto con solo 5 punti, 7 dalla penultima e 15 dalla sestultima. Domani i rossoblù giocheranno in casa contro il Castellarano che era riuscito nell’ultima parte del girone di andata a portarsi al terso posto in classifica.

Per il Terme Monticelli sono “solo” 8 i punti di distacco dalla salvezza diretta e domani i biancocelesti affronteranno la trasferta in casa della Scandianese Casalgrandese che si trova proprio al sestultimo posto e che non vuole rischiare di farsi risucchiare dalla zona play out. Le altre gare di giornata saranno Baiso Secchia-Guastalla, Fabbrico-Montecchio, Luzzara-Boretto, Riese-Brescello e Vianese-Vezzano.