Promozione, Girone B: grande vittoria del Sorbolo, pari per il Terme Monticelli

Grande ritorno nel 2022 per il Sorbolo che è ripartito da una vittoria che mancava dal 26 settembre scorso, quando i rossoblù avevano battuto il Brescello. Era arrivato poi un pareggio il 16 ottobre e da allora non erano più arrivati punti per una classifica che cominciava ad essere veramente desolante. Ora la situazione rimane grave, dato che la penultima è ancora distante cinque punti, ma i tre gol segnati al Castellarano terzo in classifica possono essere un punto di partenza per rilanciarsi e danno sicuramente grande entusiasmo all’ambiente.

Va a punti anche per il Terme Monticelli anche se ne conquista solo uno in trasferta in casa della Scandianese Casalgrandese che rimane a centro classifica. Sugli altri campi il Fabbrico ha segnato un poker al Montecchio e ha raggiunto in vetta il Boretto che ha solo pareggiato in casa del Luzzara, penultimo a 13 punti. Non approfitta del passo falso del Castellarano la Riese che perde in casa col Brescello; pareggio tra Vianese e Vezzano che rimangono a metà classifica. E’ stata invece rinviata Baiso Secchia-Guastalla.