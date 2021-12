Promozione, Girone B: Terme Monticelli ospita la Riese, Sorbolo in casa del Montecchio

Torna in campo il Girone B di Promozione dopo la giornata rinviata in blocco domenica scorsa per maltempo. Il Terme Monticelli dovrà ospitare la Riese, in piena lotta per l’accesso ai play off, sperando in un colpaccio per conquistare tre punti che sarebbero importantissimi per sperare nella salvezza diretta. Il Sorbolo invece è impegnato fuori casa contro il Montecchio, squadra di metà classifica che spera di non farsi riprendere dalle ultime, con l’obiettivo di rientrare almeno nei play out. Le altre gare di giornata saranno Guastalla-Vianese in anticipo al sabato alle 14,30, domenica invece sono in programma, oltre alle gare delle due parmensi, Boretto-Fabbrico, Casteallarano-Scandianese Casalgrandese, Brescello-Baiso Secchia e Vezzano-Luzzara.