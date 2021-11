Promozione, Girone B: ancora un match difficile per il Sorbolo

Un anticipo e un posticipo per il Girone B di Promozione che prende il via domani con la sfida tra Sacandianese Casalgrandese e Luzzara. Le parmensi scenderanno in campo domenica alle 14,30 con il Sorbolo che avrà il difficilissimo compito di rialzarsi dopo la sconfitta contro la Riese ospitando l’atra capolista, ovvero il Fabbrico che arriva dal pareggio in campionato con la terza capolista, il Baiso Secchia, e dalla vittoria in Coppa Italia contro la Virtus Castelfranco, squadra di Eccellenza, negli ottavi di finale giocati mercoledì scorso.

Il Terme Monticelli, che domenica scorsa ha ottenuto un buon punto in casa del Boretto, torna a giocare in casa e ospiterà la Vianese, per ora diretta concorrente per la salvezza. Scontro al vertice poi tra Baiso Secchia e Boretto, mentre il Brescello cerca punti salvezza in casa contro il Castellarano. Stessa sorte per il Vezzano che sarà ospite della Riese per cercare il colpaccio. Chiuderà la nona giornata il posticipo delle 17,30 tra Guastalla, nel mucchio delle squadre in cerca di salvezza, e il Montecchio che vuole rimanere in zona Play Off.