Promozione, Girone B: ancora guai per il Sorbolo, bella vittoria del Terme Monticelli

Bella vittoria per il Terme Monticelli nella diciannovesima giornata del Girone B di Promozione. I biancocelesti, battendo per 3-1 il Luzzara in uno scontro diretto importantissimo, si sono portati a un solo punto dalla salvezza diretta, costituita dalla sestultima posizione occupata ora dalla Vianese che ha pareggiato ieri in casa della Riese.

Continuano i guai invece per il Sorbolo che è stato sconfitto in casa del Guastalla, anche questo scontro diretto fondamentale, nonostante una buona gara giocata e due reti segnate che non sono però bastate; i rossoblù rimangono così ultimi con solo nove punti, a cinque di distanza dalla possibilità di giocarsi i play out e addirittura quindici dalla salvezza diretta che ormai appare irraggiungibile, anche se non matematicamente.

Sugli altri campi il Castellarano ha subito una sconfitta dal Vezzano nell’anticipo di sabato, anche il Baiso Secchia è stato battuto in casa dalla Scandianese Casalgrandese per 2-0, mentre tra Montecchio e Boretto il match è terminato 3-3; infine a Brescello il Fabbrico si è imposto per 2-0 e si è riavvicinato al Boretto che ora dista solo un punto.