Partenza amara per le due parmensi impegnate nel Girone B del campionato di Promozione. Nella prima giornata sono arrivate due sconfitte: il Sorbolo, che aveva segnato due gol in trasferta contro il Castellarano, si è fatto poi rimontare fino al 5-2 per poi terminare la partita con il rocambolesco risultato di 5-4. Perde anche il Terme Monticelli in casa contro la Scandianese Casalgrandese con il punteggio di 1-3. Sugli altri campi il Boretto ha battuto il Luzzara per 2-1, il Guastalla ha perso in casa per 0-3 in favore del Baiso Secchia, tra Montecchio e Fabbrico è terminata 1-2, mentre Brescello e Riese hanno pareggiato per 1-1. Pari anche tra Vezzano e Vianese che hanno fatto 2-2.