Promozione, Girone B: ecco i risultati della seconda giornata

Parte con una sconfitta la nuova panchina del Terme Monticelli che a Rio Saliceto perde di misura non riuscendo a recuperare; dopo la Coppa Italia e la prima di campionato sono tre le sconfitte consecutive per i parmensi. Conquista invece il primo punto in classifica il Sorbolo che pareggia a reti inviolate contro il Montecchio tra le mura amiche. Sugli altri campi arrivano le vittorie del Fabbrico e del Castellarano, rispettivamente contro Boretto e Scandianese Casalgrandese, che lanciano le due reggiane prime in classifica a punteggio pieno. Il Vezzano ha vinto per 4-0 sul campo del Luzzara e la Vianese ha conquistato tre punti in casa contro il Guastalla. Pareggio con un gol a testa per Baiso Secchia e Brescello.