Promozione, Girone B: Terme Monticelli vuole la terza vittoria consecutiva, Sorbolo cerca il riscatto

Torna in campo il Girone B di Promozione che partirà domani alle 15 con l’anticipo tra Fabbrico e Brescello, quasi un testacoda per le due reggiane che arrivano rispettivamente da una sconfitta contro il Guastalla e da una vittoria contro il Luzzara. Proprio quest’ultima squadra affronterà il Terme Monticelli che sembra aver ripreso la strada giusta e arriva da due vittorie consecutive, l’ultima contro il Vezzano. Ha perso invece le ultime due il Sorbolo che domenica cercherà la vittoria in casa contro il Guastalla, ancora ultimo in classifica avendo racimolato per ora solo i tre punti della scorsa settimana contro il Fabbrico che hanno però dato grande entusiasmo all’ambiente. Le altre gare del weekend saranno Boretto-Montecchio, Scandianese Casalgrandese-Baiso Secchia, Vezzano-Castellarano e Vianese-Riese.