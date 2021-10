Promozione, Girone B: sabato sera anticipo per il Terme Monticelli

Anticipo per il Terme Monticelli che giocherà sabato alle 20,30 contro il Montecchio per la settima giornata del Girone B di Promozione. I parmensi sono in buon momento e nelle ultime tre partite hanno trovato due vittorie e un pareggio, mentre gli ospiti arrivano da una sconfitta contro il Boretto. Il Sorbolo ha pareggiato contro il Guastalla nell’ultima giornata, ma i risultati precedenti non erano stati convincenti e domenica dovrà cercare punti importanti in casa della Scandianese Casalgrandese che cerca riscatto dopo due sconfitte consecutive contro Riese e Baiso Secchia. Le altre gare di giornata saranno lo scontro salvezza Castellarano-Vianese, lo scontro al vertice Riese-Fabbrico, il testacoda Baiso Secchia-Luzzara, il Vezzano a metà classifica affronterà l’ultima in classifica, ovvero il Guastalla, infine il Brescello cercherà punti salvezza contro il Boretto che si trova al quarto posto in classifica.