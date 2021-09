Cercano la prima vittoria in campionato le due parmensi del Girone B di Promozione. Il Sorbolo ha conquistato per ora un punto nell’ultimo match disputato in casa contro il Montecchio col risultato di 0-0 e domani andrà in trasferta a Brescello contro una squadra che ha ottenuto per ora due pareggi, contro la Riese e contro il Baiso Secchia. Il Terme Monticelli si trova ancora a zero nonostante il cambio in panchina e domani ospiterà il Fabbrico, avversario ostico che si trova in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le vittorie con Montecchio e Boretto. Le altre partite di giornata sono Baiso Secchia-Riese, Boretto-Vianese, Castellarano-Luzzara, Guastalla-Scandianese Casalgrandese e Montecchio-Vezzano.