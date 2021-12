Promozione, Girone B: Sorbolo ancora un'avversaria ostica, scontro diretto per il Terme Monticelli

E’ arrivata l’ultima giornata del girone di andata anche per Terme Monticelli e Sorbolo, entrambe impegnate nel Girone B di Promozione, ed entrambe in cerca di una salvezza che sembra ogni settimana sempre più difficile da conquistare. I biancocelesti, che hanno ottenuto un pareggio contro il Baiso Secchia la scorsa settimana, saranno ospiti del Guastalla per uno scontro diretto importantissimo in ottica salvezza; i parmensi infatti sono separati dai reggiani solo da due punti in classifica e una debacle della compagine di mister Liperoti potrebbe consentire agli avversari il sorpasso.

Il Sorbolo, ultimo con cinque punti dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Boretto, dovrà invece ospitare il Vezzano che si trova attualmente quarto in classifica e che domenica scorsa ha vinto per 3-1 nello scontro diretto contro il Fabbrico. Le altre gare di giornata saranno Baiso Secchia-Castellarano in anticipo sabato alle 15,30; domenica alle 14,30, insieme alle due parmensi, giocheranno anche Fabbrico-Luzzara, Riese-Montecchio, Scandianese Casalgrandese-Boretto, Vianese-Brescello.