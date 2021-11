Promozione, Girone B: scontri diretti per Sorbolo e Terme Monticelli

Anticipo del sabato per il Terme Monticelli che domani alle 15,00 scenderà in campo a Brescello per cercare di invertire la rotta dopo una serie di sconfitte. Stesso obiettivo per il Sorbolo che è finito ultimo in classifica e che domenica alle 14,30 ospiterà il Luzzara. Entrambi sono scontri diretti per la salvezza, dunque fondamentali per il cammino delle due parmensi. Le altre gare di giornata saranno Baiso Secchia-Montecchio, Fabbrico-Vianese, Guastalla-Casteallarano, Riese-Boretto e Scandianese Casalgrandese-Vezzano.