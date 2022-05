Promozione, Girone B: il Terme Monticelli vuole festeggiare la salvezza

Cerca la salvezza con una giornata di anticipo il Terme Monticelli che giocherà in casa del Baiso Secchia, a sua volta impegnato nella ricerca del mantenimento della categoria. Il Sorbolo invece, già retrocesso da tempo, ospiterà il Boretto che sta lottando con il Fabbrico per la vittoria del campionato a la promozione diretta in Eccellenza. Il Fabbrico invece sarà impegnato contro il Vezzano ad un passo dalla salvezza. Sugli altri campi si giocheranno poi Guastalla-Brescello, Riese-Castellarano, Scandianese Casalgrandese-Montecchio e Vianese-Luzzara.