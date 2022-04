Promozione, Girone B: Sorbolo in anticipo in casa del Fabbrico

Anticipo per il Sorbolo che deve cercare a tutti i costi una vittoria sabato alle 16,00 in casa della seconda in classifica, il Fabbrico, per poter ancora provare a sperare nel raggiungimento dei play out. In caso di vittoria, i rossoblù, dovranno poi guardare al risultato del Luzzara che giocherà in casa contro la Scandianese Casalgrandese.

Troppo lontane ormai le altre, che si stanno invece giocando la salvezza diretta con il Terme Monticelli che domenica sarà in casa della Vianese per uno scontro diretto, essendo le due squadre separate solo da un punto in favore dei reggiani. A inseguire invece ci sono il Brescello che giocherà in casa del Castellarano e infine Montecchio e Guastalla che si affronteranno per uno scontro diretto molto importante. Sugli altri campi la capolista Boretto affronterà il Baiso Secchia, mentre il Vezzano ospiterà la Riese.