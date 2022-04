Promozione, Girone B: Terme Monticelli verso un sogno contro il Castellarano

Quartultima giornata di campionato per il Girone B di Promozione che riparte dopo la sosta di Pasqua. Il Terme Monticelli ha la possibilità di fare un salto dentro ai play off dopo aver lasciato la zona play out con una grandissima rimonta. Il pericolo non è ancora scampato perché i punti che separano i biancazzurri dagli spareggi salvezza sono solamente due, una sola lunghezza invece per raggiungere la quinta in classifica, ovvero il Vezzano che giocherà contro il Baiso Secchia. I parmensi invece saranno impegnati in casa contro il Castellarano che si trova solo un punto indietro rispetto ai termali.

La classifica è cortissima e quasi tutte le squadre sono implicate nella doppia lotta tra play out e play off. Rimangono fuori Fabbrico e Boretto che si sfidano invece per la vittoria del campionato e rispettivamente impegnate in trasferta contro Scandianese Casalgrandese e Guastalla. Ultima possibilità per rientrare nello spareggio salvezza invece per il Sorbolo che è in fondo alla classifica con 9 punti e ospiterà la Vianese, attualmente quintultima con 30 punti. Sugli altri campi si giocheranno Brescello-Montecchio e Riese-Luzzara.