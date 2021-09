Sarà Vincenzo Iaquinta, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, il vice del nuovo allenatore del Terme Monticelli

Arriva un’altra grande novità in casa Terme Monticelli. Lunedì erano arrivate le dimissioni dell’allenatore Marcello Melli e martedì è stato annunciato il nuovo mister, ovvero Giuseppe Liperoti. L’annuncio delle ultime ore è invece l’arrivo di Vincenzo Iaquinta, Campione del Mondo del 2006. Come vice del nuovo tecnico. E’ l’inizio di una nuova vita anche per l’ex calciatore che va a dare prestigio alla società parmense.