Real Formigine - Colorno 2 - 1 | Giornata nera per i gialloverdi

Squadra in casa Real Formigine

Il Colorno scende dal primo al quarto posto in classifica con un solo punto in più rispetto ai verdeblù modenesi che hanno cominciato bene questo campionato. Al ‘Pincelli’ il primo tempo è stato equilibrato ed è arrivato l’intervallo sullo 0-0 tra le due squadre. La ripresa è partita sullo stesso copione della prima frazione di gioco, poi al 60’ a sbloccarla è stata la squadra di casa con Iattici. Solo sei minuti più tardi è poi arrivato il raddoppio firmato da Caselli e i gialloverdi sono riusciti solo ad accorciare le distanze all’89’ quando era ormai troppo tardi per recuperare.