Real Formigine - Piccardo Traversetolo 2 - 1 | Gialloneri spreconi, ne approfittano i verdeblù

Sconfitta per la Piccardo Traversetolo sul campo del Real Formigine. Partono meglio i gialloneri che hanno subito una buona occasione quando Laribi riconquista palla a centrocampo e Scambia con Notari che dal limite spara alto. Rizzitelli poi sfiora il palo dopo una deviazione al 26’ scalda il piede Solinas che impegna Cornia in una grande parata, poi al 29’ ribatte in rete una gran botta di Rizzitelli che si era stampata sul palo ed è 0-1.

Termina ancora in attacco la Piccardo il primo tempo con l’occasione del raddoppio sui piedi di Notari che sbaglia e non trova la porta. Nella ripresa i padroni di casa sembrano molto determinati a trovare il pareggio e erano alcune azioni pericolosissime con Habib e Hoxha.

Al 60’ però è ancora la Piccardo con Notari a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa che si infrange sulla traversa e sulla ribattuta Rizzitelli colpisce il palo. Al 63’ arriva poi il pareggio con Andrea Caselli che da due passi butta in rete un bel cross di Habib. All’85’ beffa per gli ospiti che si fanno rimontare da Matteo Caselli bravo di testa a trafiggere Aimi per il 2-1 finale.