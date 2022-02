Real Forte Querceta - Borgo San Donnino 2 - 0 | Biancazzurri sconfitti in trasferta dopo una buona prestazione

Torna a cadere il Borgo San Donnino che in casa del Real Forte Querceta subisce due reti e non riesce a dare seguito ai due risultati utili consecutivi. I padroni di casa passano in vantaggio già al 6’ quando Grassi su punizione, da 25 metri, trova una traiettoria imprendibile per Frattini ed è già 1-0. Gli ospiti provano subito una reazione e la partita diventa animata con varie occasioni per parte, la più nitida per il Borgo arriva al 23’ con Abelli che calcia corta una punizione per Porcari che con un missile impegna Adornato in una grande parata.

Il primo tempo si chiude poi senza ulteriori sussulti. Nella ripresa riparte forte il Real Forte che cerca subito di chiuderla con Amico che viene però murato dalla difesa di mister Baratta. I biancazzurri provano poi a recuperarla, ma al 66’ Grassi va a battere un corner e trova la testa di Di Paola che da pochi passi insacca per il 2-0 e non c’è più niente da fare per il Borgo San Donnino.