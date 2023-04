Real Forte Querceta - Salsomaggiore 4 - 0 | Non c'è pace per i gialloblù

Ancora una sconfitta pesante per il Salsomaggiore che in casa del Real Forte Querceta dura quasi un tempo poi crolla e finisce col poker dei toscani. Buone le trame di gioco dei gialloblù nella prima frazione di gara, ma manca sempre l’occasione importante.

Al 39’ arriva invece la rete dei padroni di casa che sbloccano con Verde che riesce ad entrare in area e a battere Frattini da distanza ravvicinata. Nella ripresa il Real Forte non impazzisce per spingere, controlla il vantaggio, poi in sette minuti segna tre reti.

Al 71’ è Pegollo a tu per tu col portiere salsese a mettere a segno il raddoppio, poi al 75’ Rosati dal limite calcia bene trovando l’angolino. Infine al 78’ è Bortolotti a chiudere le marcature infilandosi nelle trame della difesa ospite e battendo ancora Frattini. Notte nera per il Salso che chiude con tanti giovani in campo, subentrati in particolare nella ripresa.