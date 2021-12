Eccellenza, Girone A: domani in campo tanti recuperi

Domani si recuperano le gare del Girone A di Eccellenza rinviate per maltempo: la diciassettesima giornata, inizialmente in programma domani, è stata rinviata e si approfitterà dell’occasione per giocare quelle partite che erano state rinviate per neve le scorse settimane. Si partirà alle 14,30 con il recupero della quindicesima giornata tra Piccardo Traversetolo e Campagnola, mentre Agazzanese-Rolo si recupererà il 6 gennaio. Alle 20,30 invece sono previste Bibbiano San Polo-Fidentina, Nibbiano&Valtidone-Real Formigine e Salsomaggiore-Colorno, tutte valide per la quattordicesima giornata di campionato.