Reggina-Parma 0-1 | Vazquez buca Colombi

Il Parma va in missione a Reggio Calabria con l'intento di rimanere agganciato al treno dei playoff. Contro una diretta concorrente come la Reggina, in caduta libera, la squadra di Pecchia proverà a rispondere presente all'ennesima chiamata di un campionato che la vede andare tra alti e bassi. Inzaghi ne ha perse cinque nelle ultime sei, il sussulto con il Modena a fine febbraio ha illuso tutti, così come la primissima parte di stagione condotta probabilmente ben al di sopra delle attese. Ma Pecchia non si fida, lo ha spiegato bene in conferenza stampa: "La Reggina è una squadra forte, non mi lascio condizionare dagli ultimi risultati". Intanto chi vince oggi fa un bel salto in avanti in classifica e si candida a dire la sua da qui alla fine in maniera autorevole.

Pecchia deve rinunciare a Lautaro Valenti, espulso a fine gara contro il Pisa, e a Mihaila infortunato. Ritrova due pedine importanti come Estevez e Camara in mediana e può pensare di affidarsi a un centravanti di ruolo, vista le difficoltà di tradurre il dominio territoriale in occasioni da gol. Sia Charpentier, sia Inglese hanno aumentato i giri del loro motore in settimana e potrebbe essere la loro occasione. In più c'è da far rifiatare Vazquez che a Frosinone ha trascinato la squadra e martedì, contro il Pisa al Tardini, ha frenato come tutti i suoi compagni. Possibile che al Mudo Pecchia possa offrire un turno di riposo. A centrocampo le soluzioni non mancano: Bernabé è il calciatore più in palla in questo momento, sembra proprio che il Parma non possa fare a meno di lui. Il suo dinamismo e la sua abilità in conduzione palla possono avere un peso determinante nell'economia della partita. Senza Valenti, in difesa potrebbe esserci spazio anche per Cobbaut, ma Pecchia vuole andare cauto con il belga dopo il lungo stop e le due operazioni. Uno tra Balogh e Circati ha più chance di giocare in coppia con Osorio. In porta, rispetto alla partita contro il Pisa, torna Buffon. Per la sfida tra campioni del mondo con in palio tre punti pesanti.

PROBABILI FORMAZIONI

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Terranova, Liotti; Majer, Fabbian, Hernani; Canotto, Strelec, Menez. All: Inzaghi

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Circati, Andaldi; Bernabé, Estevez, Camara; Zanimacchia, Inglese, Man. All: Pecchia