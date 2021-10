Reggina-Parma LE ULTIME | Tutino con Man e Mihaila, Maresca prova la risalita

Dal nostro inviatoREGGIO CALABRIA - Contro una città intera, il Parma si gioca le speranze di risalita. A Reggio Calabria l’attesa è quella delle grandi occasioni, la squadra di Maresca deve sistemare diverse cose e- contemporaneamente - provare in tutti i modi a risalire la china dopo un inizio parecchio sotto le aspettative. Perché va bene che Enzo non si aspettasse nulla di meglio, come ha detto lui, arrivati a questo punto della stagione, ma le dichiarazioni di inizio stagione seminate qua e la dalla società ambiziosa, stridono con la filosofia del tecnico che è più realista - avendo tutti i giorni a che fare sul campo con una squadra che forse sente troppo la pressione -. Contro la Reggina però, Buffon e compagni sono obbligati a rispondere sul campo con un risultato positivo, per mantenere il contatto con la vetta.

Senza Valenti e Sohm, rimasti a Parma, con Delprato alle prese con un affaticamento muscolare, Maresca si affida all’esperienza di Danilo. Tocca al brasiliano guidare le barricate crociate, contro una squadra aggressiva, corta e piena di qualità davanti come la Reggina. Con Danilo, al rientro dopo il Coronavirus, ci sarà Osorio. Coulibaly transita a destra, nel suo ruolo naturale, Cobbaut a sinistra.

In mezzo al campo, l’intelligenza tattica di Schiattarella sarà supportata dalla tecnica di Vazquez, con el Mudo pronto a trascinare i suoi nella battaglia. Serve la sciabola, roba di Juric questa, che più di Brunetta potrebbe supportare il fosforo dei compagni. Davanti Man e Mihaila sono chiamati a strappare e servire Tutino, a caccia del terzo gol con la maglia del Parma. I primi due sono stati realizzati in trasferta, buon segno? Intanto il bomber si mantiene caldo.

PROBABILI FORMAZIONI

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Hetemaj, Crisetig, Rivas; Ménez, Galabinov. All: Aglietti

PARMA (4-3-3): Buffon; Coulibaly, Osorio, Danilo, Cobbaut; Brunetta, Schiattarella, Vazquez; Man, Tutino, Mihaila. All: Maresca.