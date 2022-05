Responsabile del Settore Giovanile, il Parma pensa a Mattia Notari per il dopo Piazzi

L'addio di Luca Piazzi, responsabile del Settore Giovanile del Parma calcio, potrebbe essere il preludio a un'altra mini rivoluzione all'interno del club. Il presidente Kyle Krause ha dato mandato ai suoi uomini di individuare un sostituto che possa prendere il posto del dirigente ex SudTirol, che negli anni ha scoperto vari profili interessanti: da Turk a Circati, entrambi in pianta stabile con la prima squadra nel campionato di Serie B ed entrati nel giro delle Nazionali Under, da Camara a Sits oltre a Vaglica e Marconi, aggregati in prima squadra ai tempi del ritiro con Enzo Maresca.

Piazzi ha già firmato con la Dolomiti Bellunese un contratto di tre anni, ripartirà dalla Serie D ma ricoprirà la carica di Direttore Generale, mentre il suo posto al Parma potrebbe prenderlo Mattia Notari, attuale responsabile Scouting della Juventus, ex difensore di Mantova e Novara tra le altre e fratello di Massimiliano Notari, Responsabile dell'area Scouting dei crociati. Sarebbe un bel salto per Mattia, che diventerebbe così il nuovo Responsabile del Settore Giovanile, un'area da sempre cara a KK che ha sempre tenuto un occhio vigile sui giovani.

Notari ha avuto diverse esperienze all'estero, ha cominciato curando un progetto all'Udinese Academy come coordinatore tecnico, curando lo sviluppo del settore giovanile dell'Udinese fino agli Allievi Nazionali. Dal 2016 è passato alla Juventus, occupandosi di scouting italiano ed estero per la fascia Under 15- Under 20. Potrebbe essere lui il prossimo responsabile del Settore Giovanile del Parma.