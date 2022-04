Riese - Sorbolo 2 - 1 | I reggiani infrangono i sogni dei rossoblù al 92'

Ancora una delusione per il Sorbolo che perde di misura in casa della Riese e rimane ultimo a otto punti dal Luzzara penultimo. I rossoblù passano in vantaggio al 13’ con la rete di Miceli che sembra mettere sui binari giusti la partita, ma al 26’ arriva già il pareggio firmato da Mazzoli. I parmensi riescono poi a resistere sull’1-1 stringendo i denti e quando la partita sembrava ormai terminata con un punto a testa, i padroni di casa hanno messo a segno il gol della vittoria con Zogu che ha portato in vantaggio i reggiani al 92’ quando ormai non era più possibile recuperare.