Rimini - Borgo San Donnino 4 - 0 | I biancazzurri rimangono in partita per oltre un'ora

Sconfitta in casa della capolista per il Borgo San Donnino che riesce a tenere il campo per un’ora di gioco e poi cede al Rimini che cala un poker. Il vantaggio dei romagnoli arriva al 13’ quando Kamara dalla destra crossa al centro dell’area e trova Mencagli che da distanza ravvicinata manda in rete. Prova a reagire comunque la squadra biancazzurra che al 37’ reclama un calcio di rigore per un fallo su Rossi, ma l’arbitro concede solo punizione valutando l’episodio fuori dall’area di rigore.

Nella ripresa calano i ritmi e il Borgo cerca di tenersi in partita, ma al 73’ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Ferrara che, appena entrato, viene servito da Gabbianelli e sfruttando la freschezza, salta l’avversario e va in rete. All’86’ Casarini in area atterra Gabbianelli e questa volta il rigore viene concesso al Rimini che con lo stesso Gabbianelli si porta sul 3-0 e infine al 91’ è ancora Ferrara a mettere in rete da pochi passi e ora non c’è più niente da fare per il Borgo.