Eccellenza, Girone A: gran successo per Fidentina e Salso

Non ha detto molto in ottica classifica la giornata che si è giocata ieri per il Girone A di Eccellenza e valida per l’ultima giornata del girone di andata. I rinvii dovuti al maltempo rendono tutto incerto, ma ad approfittarne per il momento è il Colorno che si porta in terza posizione dopo la vittoria per 2-1 sulla Modenese che viene così sorpassata da gialloverdi ma per il momento non perde terreno dalle prime dal momento che Rolo e Piccardo Traversetolo non hanno giocato per l’impraticabilità dei campi, mentre il Nibbiano&Valtidone è uscito sconfitto da un netto 3-0 in casa della Fidentina.

Anche il Cittadella ha perso subendo due reti in casa dal Salsomaggiore che in questo modo è salito a sei punti dalla quintultima che è però il Campagnola con una partita in meno, non avendo giocato ieri con la Piccardo. Vittoria importa invece in ottica salvezza per la SanMichelese che batte in extremis il Bibbiano San Polo e si porta a 12 punti, mentre rimane inguaiato il Felino nonostante le buone prestazioni, avendo perso contro il Real Formigine che si è portato a 20 punti.