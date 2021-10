Eccellenza, Girone A: bene Colorno e Fidentina, per la Piccardo solo un pareggio

Si è giocata ieri la sesta giornata del campionato di Eccellenza che ha visto il Rolo staccarsi e portarsi solo in vetta dopo la vittoria di ieri per 2-0 sul campo del Felino, inghiottito dalla zona Play Out. I reggiani approfittano del turno di riposo del Cittadella per prendersi la testa della classifica , avendo però a questo punto una partita in più rispetto ai diretti concorrenti. Non ne approfitta invece il Salsomaggiore che perde nella difficile trasferta in casa del Nibbiano&Valtidone e rimane a dieci punti, raggiunto dal Formigine e dal Colorno che vincono rispettivamente contro il Campagnola nell’anticipo del sabato (3-1) e contro l’Agazzanese (5-1).

Rimane nella metà bassa della classifica con sette punti la Piccardo che non va oltre al pareggio con la SanMichelese, ancora quartultima con cinque punti. Fa un bel salto in avanti invece la Fidentina che cinte di misura contro l’Arcetana che viene scavalcata in classifica proprio dai parmensi. Ancora ultimo con un solo punto il Bibbiano San Polo che perde anche in casa contro una Modenese in ottima forma che si porta alle spalle delle prime cinque con nove punti.