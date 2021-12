Eccellenza, Girone A: vittoria per Piccardo e Colorno, pari tra Fidentina e Salso

Il Cittadella si può già dichiarare campione d’inverno avendo cinque punti in più della seconda con una sola partita giocata in più nonostante manchino ancora i recuperi del 22 dicembre. I modenesi hanno vinto nell’anticipo del sabato contro l’Arcetana, mentre il Rolo, ora al secondo posto, si è imposto per 6-3 in casa della SanMichelese che è rimasta in zona play out. Vittoria anche per la Piccardo e per il Colorno che sono terze a 26 punti dopo aver conquistato i tre punti rispettivamente contro Agazzanese e Campagnola, entrambe nella zona rossa della classifica. Pareggio tra Fidentina e Salsomaggiore che rimangono separate solo da un punto a metà classifica; un punto a testa anche per Real Formigine e Modenese che hanno la stessa situazione di classifica delle due parmensi. Diverso il discorso per Felino e Bibbiano San Polo che hanno fatto 1-1 portando a casa un punto a testa che non serve a nessuna delle due in ottica salvezza.