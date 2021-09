Eccellenza, Girone A: Salso inarrestabile, il Colorno si impone a Traversetolo

Non si ferma più il Salsomaggiore che ieri ha vinto ancora e lo ha fatto tra le mura amiche contro il Felino per 1-0, portandosi così in testa alla classifica in solitaria. Il big match di giornata tra Piccardo Traversetolo e Colorno ha visto questi ultimi esultare e vincere per 2-0, in quella che potrebbe rivelarsi una sfida diretta per la promozione. Vittoria anche della Fidentina che sotto il diluvio fa due gol al Campagnola e ne subisce solo uno.

Ora la classifica vede il Salso dominare con sette punti, a sole due lunghezze troviamo la Fidentina in zona Play Off e appena fuori dagli spareggi rimane il Colorno con quattro punti. Segue la Piccardo a tre, ma con una partita in meno avendo riposato alla seconda di campionato.

Gli altri risultati di giornata hanno visto tre pareggi e il netto 3-0 del Rolo sul Real Formigine. Tra Agazzanese e Cittadella è finita 1-1, mentre 2-2 è stato il risultato di Arcetana-SanMichelese e di Modenese-Nibbiano&Valtidone. Ha riposato il Bibbiano che chiude ancora la classifica a zero punti.