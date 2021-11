Eccellenza, Girone A: Piccardo solo pari con la Modenese, Colorno vince a Felino

Il Cittadella Vis Modena rimane saldamente al comando del Girone A di Eccellenza nonostante la sconfitta maturata sul campo del Nibbiano&Valtidone che sta scalando la classifica e si è portato al quarto posto, avvicinando la Piccardo Traversetolo (ora solo ad un punto) e sorpassando la Modenese (indietro di un punto) che ieri hanno pareggiato tra loro per 1-1. Rimane invece secondo il Rolo che ha a sua volta pareggiato in casa contro il Campagnola.

Prendono la scia dei play off Colorno e Real Formigine, entrambe vincenti ieri rispettivamente contro Felino e SanMichelese che sono rimaste penultime. Il Salsomaggiore non è andato oltre il pareggio contro l’Arcetana ed è rimasto a metà classifica a 15 punti pari ai reggiani; infine il Bibbiano San Polo ha provato a dare una piccola scossa trovando il secondo punto in campionato nel pareggio ottenuto contro l’Agazzanese, penultima con Felino e SanMichelese.